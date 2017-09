Omfattende brand i Illums Bolighus i indre København

Tidligt søndag morgen er der udbrudt brand i Illums Bolighus på Amagertorv i centrum af København.



Branden har spredt sig fra taget og ned i den underliggende etage. Det fortæller Tim Ole Simonsen, der er operationschef hos Hovedstadens Beredskab.



Beredskabet modtog meldingen om branden klokken fire søndag morgen. Siden har man været i gang med slukningsarbejdet.



"Vi er fortsat i gang med at bekæmpe det. Vi har også iværksat en omfattende værdiredningsindsats, fordi det er Illums Bolighus. Der er selvfølgelig en masse genstande, som skal sikres. Der er tale om en omfattende indsats. Vi har indsat seks stationer og hele vores specialtjeneste, vores frivilligenhed og en masse skadeservice. Vi har omkring 100 mand på opgaven," siger operationschefen.



Ingen personer har været i fare i forbindelse med branden.



I forbindelse med branden er Amagertorv ved Strøget spærret af, og pladsen vil formentlig være afspærret hele dagen, vurderer operationschefen.



"Når vi på et tidspunkt bliver færdige, vil der være en kæmpe indsats med at få bekæmpet vandskader og værdiredning, og det vil også kræve afspærring, siger Tim Ole Simonsen.



Branden har udviklet en del røg, og personer i området skal derfor søge væk fra den. Det skriver Københavns Politi på Twitter.



- Beboere i området - luk døre og vinduer, hvis røgen når til jeres beboelse, skriver politiet.



Hovedstadens Beredskab vurderer dog ikke, at mange har været påvirket af røgen.



- Nu er det ikke et boligområde, og vores vurdering er ikke, at nogle har været i fare for røg. Men det er klart, at hvis man føler ubehag, må man kontakte egen læge eller 1813, siger Tim Ole Simonsen.



