TDC's krav om 362 mio fra staten er forældet

Et krav fra TDC A/S om at få tilbagebetalt 362 mio. kr. fra Skatteministeriet afvises fredag af Østre Landsret.



Kravet er forældet, fastslår dommerne. Selskabet har ment, at staten skulle betale ulovligt opkrævet ambi-afgift tilbage. Pengene blev betalt i perioden fra 1988 til 1991.



Såvel TDC som Skatteministeriet har været enige om, at teleselskabet har krav på de 362 mio. kr. - og at kravet er rejst for sent, nemlig i 2011, hvis man tager udgangspunkt i de almindelige danske regler.



TDC har dog påstået, at uret har været i stå på grund af regler i EU-retten. Dette afvises imidlertid af landsretten, der heller ikke mener, at spørgsmålet om forældelse eller ej skal sendes til besvarelse hos EU-Domstolen.



/ritzau/