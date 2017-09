Nykredit polstrer bundlinjen med krakkede andelsboliger

Relateret indhold Artikler

Nykredit kan polstre sit årsregnskab til et nyt rekordniveau forud for den forventede børsnotering, hvis flere velbeliggende kriseramte andelsboligforeninger i koncernens kundekreds sejler ud over kanten.



Det afsluttede halvårsregnskab endte i rekordniveau takket være en bogført gevinst på 1 mia. kr. på salg af to ejendomme overtaget fra krakkede andelsboligforeninger. Det skriver Finans.



Nu er den næste forening på vej ud over kanten.



"Vi frygter at blive ofre for, at Nykredit vil polere sin bundlinje op til den kommende børsnotering. Over for os er de vendt rundt på en tallerken. For et par måneder siden sagde de, at de selvfølgelig skulle bidrage økonomisk til at finde en løsning. Efterfølgende har vi holdt et møde med dem, hvor de ikke ville tilbyde nye lån eller omlægge eksisterende lån. Den eneste holdbare løsning synes nu for dem at være et salg af ejendommen," siger Lasse Klubien til Finans.



Han er formand for andelsboligforeningen Thyra Danebod på Frederiksberg.



Nykredit har ellers i årevis kæmpet med næb og klør for at undgå konkurser i de andelsboligforeninger, som er kommet i problemer på grund af giftige renteswap-lån.



Det glohede ejendomsmarked har gjort det regnskabsmæssigt til en bedre forretning at få lukket velbeliggende kriseramte andelsboligforeningerne og solgt ejendommene frem for at holde dem økonomisk flydende.



Fremover kan det at lade kriseramte andelsboligforeninger sejle ud over kanten blive økonomisk mere attraktivt. Sidste år færdiggjorde en arbejdsgruppe under erhvervsministeriet en rapport med anbefalinger til en ny andelslov, herunder at konkurser i andelsboligforeninger ikke længere automatisk skal føre til, at de tidligere andelsejere kan blive boende i ejendommen til en lavere omkostningsbestemt husleje efter en konkurs.



Gennemføres forslaget, vil en ejendom som Thyra Danebods blive 25-50 mio. kr. mere værd, vurderer ejendomsmægler Peter Winther fra Sadolin & Albæk.



Det skal ses i lyset af, at ejendommen sidst blev handlet til 227 mio. kr.



