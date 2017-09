Statslig fond scorer 800 mio på bioteksatsning

Vækstfonden er godt på vej til at lave en dobbelt jackpot i milliardklassen på danske biotekeventyr.



Sådan lyder meldingen fra Vækstfondens direktør, Christian Motzfeldt, ifølge Finans.



Den statslige finansieringsfond står til inden for få dage at modtage en check på omkring 800 mio. kroner som følge af en investering i biotekselskabet Forward Pharma.



Men ifølge Motzfeldt er det imidlertid kun toppen af isbjerget.



"Der er mulighed for, at Vækstfonden kan få cirka seks mia. kroner yderligere ind som følge af investeringen i Forward Pharma," siger han.



Det forudsætter ifølge direktøren, at Forward Pharma vinder begge sine igangværende patentsager mod det amerikanske medicinalselskab Biogen.



Desuden skal Biogens lægemiddel Tecfidera, der er omdrejningspunkt for patentslagsmålet med Forward Pharma, fortsætte med at sælge for cirka fire mia. dollar årligt.



"Forward Pharma-succesen bliver langtfra den sidste i den størrelsesorden," siger Christian Motzfeldt.



Ud over virksomheder som Symphogen, Galecto og Nuevolution er opmærksomheden særligt rettet mod et af de børsnoterede, danske biotekselskaber.



"Jeg ser rigtig store muligheder i Zealand Pharma. Hvis selskabets produkt til behandling af korttarmsyndrom viser sig at virke, kan dette alene retfærdiggøre en værdiansættelse af virksomheden, som er større, end hvad hele virksomheden i dag er værd," siger Christian Motzfeldt.



Vækstfonden ejer seks procent af Zealand Pharma.



Derfor er der ifølge direktøren "gode muligheder for", at Vækstfonden kan høste adskillige hundrede mio. kroner.



Zealand Pharma har i dag en markedsværdi på 3,7 mia. kroner og er mest kendt for at satse på diabetesbehandling og indirekte være en konkurrent til Novo Nordisk som følge af et stort partnerskab med franske Sanofi.



/ritzau/