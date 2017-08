Mio. kr. H1 2017 H1 2016 FY 2016 Nettoomsætning 0 3,4 4,6 EBIT -0,5 -0,1 -0,4 Nettoresultat -0,5 0 -0,8

Forventning 2017 ved Q2 2017 før Q2 2017 Resultat før skat -1 -1

Victoria Properties, der i øjeblikket er en tom børsskal, arbejder frem mod en emission senere på året, der skal sparke liv i selskabets strategi om at gå ind på ejendomsmarkedet.Det er meldingen i forbindelse med regnskabet for første halvår, der viste et underskud på bundlinjen på 0,5 mio. kr. mod et minus på 0,3 mio. kr. året før. Selskabet fastholder forventningerne om et underskud på 1 mio. kr. før skat for 2017.Victoria Properties har udarbejdet en ny strategi og vil fremadrettet arbejde som ejendoms- og servicevirksomhed på det danske marked.- Strategien forventes implementeret, efter at koncernen har gennemført en kontant, rettet emission, som er planlagt til starten af fjerde kvartal 2017, skriver Victoria Properties i regnskabet.Victoria Properties' egenkapital er negativ med 1,4 mio. kr., mens gælden lyder på 1,1 mio. kr. Finansieringen er sikret på den korte bane, da medlemmer af selskabets bestyrelse har givet lån på 1,1 mio. kr.Selskabet bemærker desuden i regnskabet, at der er risiko for, at det kan blive afnoteret fra børsen.- Victoria Properties er under identitetsændring, og der er en risiko for, at optagelsen til handel ikke kan opretholdes, skriver selskabet.Victoria Properties-aktien falder torsdag 3,6 pct. til 6,70 kr., men er i år steget 122,6 pct. Markedsværdien er på 31 mio. kr.Tabel Victoria Properties' regnskab for andet kvartal 2017:Victoria Properties' forventning til 2017:/ritzau/FINANS