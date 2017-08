Aarhus Lufthavn og SAS indgår samarbejde om mange nye ruter

Aarhus Lufthavn har indgået en samarbejdsaftale med SAS om at etablere et stort antal internationale og nationale flyruter til og fra Aarhus. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.



Aftalen vil samlet betyde en udvidelse af trafikken i Aarhus Lufthavn på over 50 procent.



Erhvervslivet se frem til en langt højere frekvens i antallet af afgange mellem Aarhus og København, ligesom danske turister vil få adgang til en række nye sommerdestinationer direkte fra Aarhus.



Ifølge koncerndirektøren i SAS, Lars Sandahl Sørensen, er der flere årsager til, at SAS på denne måde satser massivt på Aarhus og byens lufthavn.



"Vi har taget bestik af dels kundernes ønsker og dels af Aarhus og Østjyllands visioner om selv at udvide og investere."



"Samtidig er Aarhus interessant for mange udenlandske virksomheder og ikke mindst i turismesammenhæng, så derfor tror vi på, at der findes et stort potentiale," siger Lars Sandahl Sørensen i en skriftlig kommentar.



Også borgmesteren i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), mener, at samarbejdsaftalen bliver afgørende for lufthavnens fremtid.



"Byens virksomheder har brug for en god infrastruktur både nationalt og internationalt, og derfor er dette ikke kun en god nyhed for Aarhus Airport, men i høj grad også for Aarhus."



/ritzau/