En større omstrukturering af selskabet og et hårdt detailmarked har kostet på bundlinjen for den danske modevirksomhed IC Group, som i indeværende regnskabsår skal lykkedes med en international ekspansion af dets mærker.



Det siger Alexander Martensen-Larsen, der er administrerende direktør i IC Group, efter han i maj satte sig i stolen efter to år som finansdirektør.



Torsdag morgen aflagde selskabet årsregnskab for 2016/17, og det viste en vækst i lokal valuta på 4,3 pct., men et stort fald i resultatet af primær drift, EBIT, til 125 mio. kr. fra 243 mio. kr.



- Det vanskelige detailmarked taget i betragtning, er det positivt at kunne vokse 4 pct., men når man kigger på vores indtjening, er jeg ikke tilfreds.



- Gennemgående for vores selskab er, at vi i indeværende regnskabsår skal lykkedes med en øget vækst gennem internationalisering. Det, vi foretager os, er at sælge til de rigtige kunder, på den rigtige måde med det rigtige produkt, siger Alexander Martensen-Larsen og peger på, at der skal åbnes butikker på nøglelokationer, samt at e-commerce og markedsføring skal udvides.



IC Groups regnskab for 2016/2017 viste en toplinje på 2749 mio. kr. mod 2665 mio. kr. sidste regnskabsår, mens bundlinjen faldt til 92 mio. kr. fra 195 mio. kr. året før.



Alexander Martsen-Larsen forklarer, at udslaget på bundlinjen skyldes, at selskabet har været igennem en større omstrukturering, hvor der er blevet skiftet ud i ledelsen, og de tre kernebrands, Tiger of Sweden, Peak Performance og By Malene Birger, er blevet mere selvstændige.



OMSTRUKTURERING PÅVIRKER NÆSTE ÅR



IC Groups omsætningsvækst i 2016/17 på 4,3 pct. i lokal valuta og overskudsgrad (EBIT-margin) på 4,5 pct. var begge i tråd med forventningerne.



Modevirksomheden havde dog nedjusteret sine forventninger tre gange i løbet af regnskabsåret, blandt andet som følge af et for stort varelager og deraf nedskrivninger, og havde ved første kvartal en forventning om en EBIT-margin på 9 pct. og en omsætningsvækst i lokal valuta på mindst 6 pct.



Selv om omstruktureringen af IC Group ifølge Alexander Martensen-Larsen er implementeret, sætter den sine spor på forventningerne til regnskabsåret 2017/2018, hvor der forventes en mindre omsætningstilbagegang i forhold til regnskabsåret 2016/2017 og en EBIT-margin på cirka 5 pct.



Kursen for IC Group-aktien falder torsdag med 1,1 pct. til 137,50 kr. umiddelbart efter det danske aktiemarkeds åbning.



/ritzau/FINANS