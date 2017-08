Dong: Goldman Sachs sælger aktier for 2,4 mia. kr. med rabat

Den amerikanske storbank Goldman Sachs har gennemført salget af 7,5 mio. aktier i energiselskabet Dong Energy med en pris på 321 kr. per aktie. Det giver banken en bruttoindtægt på 2,41 mia. kr.



Det svarer til en rabat på 8 kr. - eller 2,4 pct. - per aktie i forhold til onsdagens lukkekurs på 329 kr.



Investeringsbanken solgte også en stor mængde Dong-aktier i maj. I alt afhændede Goldman Sachs dengang 10,5 mio. aktier til en kurs på 270 kr. per aktie.



Det betød, at banken sænkede sin ejerandel i Dong til 4,5 pct. fra 7 pct., og dermed var Goldman Sachs ikke længere en af det danske energiselskabs storaktionærer.



Investeringsbanken solgte desuden 26,5 mio. aktier i februar i år.



Med de salg er banken nu nede på at eje godt 2,7 pct. af Dong.



Goldman Sachs blev medejer i Dong, da den danske stat solgte ud af selskabet i starten af 2014, og dengang havde finanshuset lidt under 20 pct. af aktierne.



Siden solgte Goldman Sachs aktier i forbindelse med børsnoteringen sidste år, og derefter har banken altså yderligere gradvist nedbragt ejerandelen.



/ritzau/FINANS