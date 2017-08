Arkil opjusterer efter stærkt comeback

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Arkil Holding A/S med base i Vojens kom ud af første halvår med et betydeligt bedre resultat end samme periode i 2016.



I begge perioder blev der omsat for 1,3 mia. kr., men ebit-resultatet er forbedret fra -72 mio. kr. i første halvår 2016 til 32,5 mio. kr. i første halvår 2017.08.30



Den landsdækkende anlægsentreprenør forventer en samlet omsætning på 3,1 mia. kr. i 2017 og et resultat i spændet 90-120 mio. kr., hvilket er en opjustering i forhold til den tidligere forventning på 60-90 mio. kr., der var baseret på en forventet omsætning på 3,0 mia. kr.



Særligt i andet kvartal af 2017 er der tjent gode penge.



"Andet kvartal har vist en flot resultatudvikling, bedre end forventet, og en realiseret overskudsgrad på 8 pct. i forårskvartalet i vores sæsonafhængige aktiviteter må betegnes som meget tilfredsstillende. Det er dels lykkedes at fastholde en god aktivitet og resultatudvikling på vore udlandsmarkeder, og dels har de danske aktiviteter igen i år formået at løfte indtjeningen på kerneforretningen. Da der i modsætning til sidste år ikke forekommer større aktiviteter med lav eller negativ indtjening er den samlede resultatudvikling meget positiv, hvilket er baggrunden for den meddelte opjustering," siger Arkils adm. direktør Jesper Arkil.



Det kraftige spring i indtjeningen skyldes en god udvikling i år, der står i skærende kontrast til store nedskrivninger sidste år. Disse nedskrivninger kommer efter problemer med baneoverføringer på Lolland-Falster, og der udestår en række uafklarede juridiske tvister med Banedanmark og en rådgivende ingeniør i den forbindelse, oplyser Jesper Arkil. Han regner med at det vil tage nogle år før de juridiske slagsmål er afsluttet.



Arkil har medvind både på lokale og regionale markedet. Det samme gælder i udlandet.



Hvordan er jeres vækstmål, hvis vi kun kigger på toplinjen?

"De er beskedne. Vi prioriterer stedse indtjening frem for omsætning. Vi vil også gerne have vækst, men det er ikke et selvstændigt mål at vokse til eller 15 pct. om året. Lige nu er det vigtigt, at vi har den arbejdskraft til rådighed som det kræver at få løst de opgaver, der kommer ind i forretningen," siger Jesper Arkil.



Arkils hovedområder i udlandet er Tyskland, Irland og Sverige.