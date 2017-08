Nordea: Ledelsesuro hos fransk rival kan give Novo en fordel

Chefen for den franske medicinalkæmpe Sanofis diabetesforretning, Peter Guenter, har i denne uge droppet sin stilling hos franskmændene for at blive topchef i spanske Almirall.



Og det skaber yderligere ledelsesuro hos det franske selskab, der i forvejen har været ramt af flere rokader gennem de seneste år.



Hos Nordea ser man det som en potentiel fordel for danske Novo Nordisk, for hvem Sanofi er en markant konkurrent på markedet for midler til diabetesbehandling.



- Alt andet lige kan Novo Nordisk potentielt hente en fordel fra ledelsestumulten i Sanofis diabetesforretning. Efter de seneste ledelsesændringer i Novo er holdet nu helt på plads, både globalt og i USA, skriver Nordea i en kommentar til ændringen i Sanofi.



Peter Guenter har ifølge Nordea arbejdet hos Sanofi i 22 år, men kun som chef for diabetesforretningen i godt et år efter at have taget over for Pascale Witz, der også kun sad på positionen i omtrent et år.



/ritzau/FINANS