Stort advokatfirma risikerer erstatningskrav på 1,1 mia

Et hidtil ukendt slagsmål mellem konkursadvokaterne, der rydder op efter krakket i OW Bunker, kan koste et af landets største advokatfirmaer, Gorrissen Federspiel, en erstatning i milliardklassen.



Det skriver Finans.



Slagsmålet afsløres i en redegørelse til OW Bunkers kreditorer, som Finans har fået aktindsigt i.



Gorrissen Federspiel og partner John Sommer Schmidt får millioner for at behandle konkursboerne efter OW Bunker, men advokatfirmaet har forpasset muligheden for at kræve over 1 mia. kr. tilbage fra den amerikanske investeringsbank Jefferies.



Ifølge redegørelsen rejste John Sommer Schmidt på vegne af OW Bunkers konkursbo krav om betaling af 182 mio. dollars (1,1 mia. kr.) mod Jefferies den 27. april 2016. Ifølge konkursloven skal et sådan krav imidlertid følges op af en stævning, og det nåede John Sommer Schmidt ikke, inden kravet blev forældet den 2. maj 2016.



Det missede milliardkrav fik Pernille Bigaard fra Plesner, der ligeledes er indsat som kurator i OW Bunkers konkursboer, til at kræve forløbet undersøgt, herunder om hendes medkurator fra Gorrissen Federspiel kan gøres erstatningsansvarlig.



Skifteretten i Aalborg har indvilget i dette, og derfor er Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten indsat som såkaldt ad hoc-kurator alene med det formål at undersøge, om konkursboet havde et berettiget krav mod Jefferies, og om Gorrissen Federspiel i givet fald kan gøres erstatningsansvarlig.



"Jeg er i gang med undersøgelserne og venter, at kreditorerne får min vurdering sidst på året," bekræfter Boris Frederiksen over for Finans.



