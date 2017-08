Plenti nærmer sig mål om 100.000 mobilkunder inden nytår

Relateret indhold Tilføj søgeagent EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer EU

Teleselskabet Plenti fortsætter med at vokse forretningen og er nu ikke langt fra en målsætning om at nå 100.000 kunder inden nytår.



Teleselskabet, der blandt andet slår sig op på fri mobildata i abonnementerne, er nået 90.000 mobilkunder efter en tilgang på 17.000 i andet kvartal. Det skriver Computerworld.



- Vores markante vækst fortsætter også her efter sommerferien, og vi ser ind i at nå vores mål om 100.000 kunder væsentligt før tid.



- Det betyder, at vi kan se optimistisk på forretningen – på trods af at branchen står over for nogle udfordringer lige nu - blandt andet i form af EU's nye roaming-regler, siger medstifter og direktør Peter Mægbæk i en pressemeddelelse ifølge Computerworld.



Han henviser til de nye EU-regler for telefoni, der trådte i kraft i midten af juni og har skabt store dønninger på telemarkedet, da selskaberne nu ikke længere må tage ekstra afgifter, når kunderne bruger telefonen i de 28 EU-lande.



Plenti har som et modsvar valgt også at tilbyde abonnementer, der kun kan bruges i Danmark.



Plenti gjorde sin entré på det danske mobilmarked i starten af 2016.



