Mio. kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 FY 2016 Omsætning 514 537,0 1087 1.091,4 2.096,1 Resultat af primær drift (EBIT) 32 62,2 93 142,8 248,2 Resultat før skat 2 58,0 60 128,1 221,3 Nettoresultat 1 43,4 44 96,0 174,7 Overskudsgrad, pct. 6,2 11,6 8,5 13,1 11,8

mia. kr. Ved Q2 2017 Før Q2 2017 Omsætning 2,2-2,3 2,2-2,3 Overskudsgrad 11-12,5 11-12,5 pct.

Der bliver solgt flere æggebakker hos Brdr. Hartmann, men indtjeningen er ikke fulgt med samme vej i andet kvartal, hvor resultaterne er påvirket af lavere salg af maskiner i forretningsbenet Hartmann Technoly og udgifter til opstart af nye fabrikker.Selskabets omsætning faldt til 514 mio. kr. fra 537 mio. kr. i samme periode året før, mens driftsoverskuddet før skat og renter, EBIT, blev lidt mindre end halveret til 32 mio. kr.- Vi har god fremgang i vores kerneforretning, hvor vi vokser salget af emballage med 8 pct., og det er jeg tilfreds med. Udviklingen er meget på linje med forventningerne, siger administrerende direktør Ulrik Kolding Hartvig.- Vores omsætning ligger lavere, men det skyldes, at vi sidste år havde størstedelen af vores teknologisalg i første halvår, mens det i år ligger i anden halvdel. Det påvirker vores indtjening sammen med højere omkostninger til opstart af fabrikker i Americas, siger han.De lavere resultater i andet kvartal får dermed ingen betydning for forventningerne til 2017, og selskabet sigter dermed fortsat efter en omsætning på 2200-2300 mio. kr. og en overskudsgrad, EBIT, på 11-12,5 pct.Dermed skal der hentes mere omsætning i anden halvdel af året, da de to poster lyder på henholdsvis 1087 mio. kr. og 8,5 pct. halvvejs gennem året.- Vi forventer at realisere forventningerne til 2017 ved at løfte både omsætning og driftsresultat i andet halvår med afsæt i den nye produktionskapacitet og levering af flere ordrer i teknologiforretningen, skriver Hartmann i regnskabet.Tabel for Brdr. Hartmanns regnskab for andet kvartal af 2017:Brdr. Hartmanns forventninger til 2017:/ritzau/FINANS