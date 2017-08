Novo giver Parkinsons sygdom en chance

Novo Nordisk har indledt dyrestudier for at blive klogere på, om selskabets diabetesmiddel Semaglutid også kan behandle Parkinsons sygdom. Dermed kan selskabet være på vej ind på et nyt forretningsområde, skriver finans.dk.



Satset kommer, sideløbende med at et nyt studie publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet har indikeret, at et middel fra samme lægemiddelklasse, som Semaglutid tilhører - Exenatid - kan have effekt i Parkinsons sygdom.



- Vi kører selv nogle dyreforsøg med Semaglutid. Hvis summen af dén viden, et studie med Victoza udført af en læge, studiet fra The Lancet og forsøgene med Semaglutid, ser lovende ud, så vil jeg ingenlunde afvise, at Novo Nordisk vil igangsætte nogle aktiviteter – også for Parkinsons-området, siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling i Novo Nordisk, til finans.dk.



/ritzau/FINANS