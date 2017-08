Udenlandske e-butikker vinder ind på danske

Relateret indhold Artikler

Selv om omsætningen i danske internetbutikker er i pæn vækst, er der alligevel et skår i glæden, når man læser brancheforeningen FDIH's rapport over første halvår i år.



Væksten i de danske butikker kan nemlig ikke følge med den tilsvarende vækst i danskernes e-handel i udlandet.



Udlandet med giganter som Amazon og Zalando i spidsen hapser med andre ord markedsandele i Danmark.



På listen over de 20 internetbutikker, som danskerne benytter mest, er ti af dem danske. Højdespringeren på femtepladsen er kinesiske Wish.



/ritzau/