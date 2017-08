Novo løfter sløret for flere Victoza-fordele

Novo Nordisk præsenterer mandag yderligere data for diabetesmidlet Victoza, der viser en positiv effekt på højrisikopatienter med type 2-diabetes. Det fortæller selskabet i en pressemeddelelse.



Victoza, der allerede er på markedet i tæt på 100 lande og er Novos bedst sælgende enkeltmiddel, har ifølge en ny analyse reduceret risikoen for alvorlige hjerte-kar-relaterede hændelser med 16 pct. hos patienter, som tidligere havde oplevet hjerteanfald eller slagtilfælde, når man sammenligner med behandling med placebo.



Tidligere har Novo meldt om 13 pct. reduceret risiko ved brug af Victoza, men det tal var ikke udspecificeret for højrisikopatienterne.



De alvorlige hændelser er definerede som hjerte-kar-relaterede dødsfald samt ikke-dødelige hjerteanfald eller slagtilfælde.



Analysen sker på baggrund af det store Leader-studie med Victoza, der involverede 9340 patienter med type 2-diabetes, og resultaterne præsenteres mandag på hjertekongressen ESC i Barcelona, oplyser Novo Nordisk.



/ritzau/FINANS