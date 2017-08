Cornelius-salg løftede overskuddet i Parken

Mio. kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 FY 2016 indtægter i alt 311,7 301,8 574,5 555,4 1448,2 Res af transferaktiviteter 13,7 6,6 11,1 30,0 -11,9 Primært resultat 27,8 24,2 3,0 37,6 170,6 Resultat før skat 15,4 11,3 -21,3 11,7 120,7 Periodens resultat 11,8 8,9 -16,6 9,2 66,5

Mio. kr. Ved Q2 2017 Før Q2 2017 Omsætning 1235-1255 1235-1255 Resultat før skat 40-55 40-55

Parken Sport & Entertainment, selskabet bag blandt andet fodboldklubben FC København, øgede overskuddet i andet kvartal af 2017 sammenlignet med samme kvartal af sidste år takket være et stort spillersalg.Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal af 2017.Det primære driftsresultat før transferaktiviteter i Parken, som også driver Lalandia og Fitness.dk var ellers en anelse lavere, da det faldt godt 10 pct. til 16,6 mio. kr. trods en stigning i omsætningen på 3,3 pct. til 311,7 mio. kr. i april, maj og juni.Men resultatet af transferaktiviteterne i fodboldafdelingen voksede til et overskud på 13,7 mio. kr. - mod et plus på 6,6 mio. kr. i samme kvartal af 2016 - blandt andet takket være salget af landsholdsangriberen Andreas Cornelius til italienske Atalanta.Det løftede driftsresultatet til 27,8 mio. kr. mod 24,2 mio. kr. for et år siden, og resultaterne før og efter skat var begge godt en tredjedel bedre end for et år siden.Parken Sport & Entertainment fastholder forventningerne til 2017 om et resultat før skat på 40-55 mio. kr. og en omsætning på 1235-1255 mio. kr. FC Københavns nylige exit fra Champions League-kvalifikationen får dermed ikke effekt på prognosen, da der kun var indregnet indtægter fra gruppespillet i Europa League-turneringen, som klubben nu skal deltage i.Tabel for Parken Sport & Entertainments regnskab for andet kvartal 2017:Parkens forventninger til 2017:/ritzau/FINANS