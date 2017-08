Konsulentvirksomheden Netcompany er tæt på at invitere investeringsbankerne til at komme med et bud på aftalen om at notere selskabet på børsen.



Det skrev Berlingske Business lørdag.



Det tyder på, at noteringen vil ske i foråret næste år, men datoen er endnu ikke fastlagt.



Avisen har oplysningerne fra en kilde tæt på processen. Aftalen om at notere selskabet kan ifølge kilden give en markedsværdi på mere end 5 mia. kr. for selskabet



Investeringsbanken FIH blev tidligere på året valgt til at have en overordnet rolle og koordinere noteringen, skriver avisen.



I december 2015 år købte den norske kapitalfond FSN lidt over halvdelen af Netcompany .



/ritzau/FINANS