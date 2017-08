Seaintel: Kæmpe skibsordrer kan skade rederierne allerede nu

Det kan have en prispressende effekt på containerbranchen allerede nu, hvis der som rygtet kommer ordrer på store skibe i den kommende tid - også selv om skibene først leveres om flere år.



Det mener analysehuset Seaintel, der advarer om en mulig kæp i hjulet på det igangværende opsving for containerrederierne, der er lykkedes med at få højere fragtrater ud af kunderne og dermed styrke indtjeningen gevaldigt.



- Nye skibsordrer bærer en væsentlig risiko med sig. Priser på nybyggede skibe er på det laveste niveau siden finanskrisen, og nogle rederier vil formentlig synes, at det er et godt tidspunkt at bestille nye skibe, især hvis de har få megaskibe i deres flåde.



- Det er formentlig logikken bag CMA CGM's rygtede planer om at købe seks til ni skibe i størrelsesordenen 22.000 tyvefodscontainere (teu), skriver Seaintel.



Den bestilling, som det franske rederi ventes at lægge hos to kinesiske værfter i den kommende tid, vil ifølge rygter i shippingavisen Tradewinds blive matchet af en lignende bestilling på 11 skibe i samme størrelse af rederiet MSC, bare hos sydkoreanske skibsværfter.



Ifølge Seaintel vil rederierne formentlig forsvare bestillingerne - og deres potentielle destabiliserende effekt på balancen mellem udbud og efterspørgsel med en række argumenter, blandt andet at det er tale om relativt små ordrer og at skibene først kommer i drift omkring 2020.



- Mens der er helt sikkert er sandhed i nogle af disse argumenter, så er der ingen vej uden om, at det ser dårligt ud. Fragtrater styres IKKE af den grundlæggende balance mellem udbud og efterspørgsel, men af opfattelsen af den, og rederierne har - uanset om det er sandt eller falsk - overbevist resten af branchen om, at opsvinget starter i 2017.



- En ny ordrebølge, hvis andre rederier følger efter CMA CGM, vil næsten med garanti dømme et potentielt opsving til døden, lyder den dystre analyse fra Seaintel.



De nye 22.000 teu-skibe bliver formentlig verdens største, når de søsættes, og overhaler dermed den hidtidige rekordholder, OOCL Hong Kong, der blev færdigbygget tidligere i 2017 med en kapacitet på 21.413 teu.



Til sammenligning er Maersk Lines største skibe den nye Triple E-serie, hvor hvert skib kan flytte omtrent 20.568 teu. Øverste chef hos Mærsk-gruppen, Søren Skou, afviste tidligere i august, at det lyseblå rederi skulle være på vej med nye bestillinger.



- Det har vi ikke planer om. Vi bestilte 27 skibe i 2015, og dem er vi begyndt med at tage levering af i år, hvor vi har fået tre-fire stykker på nuværende tidspunkt. Vi er meget tilfredse med vores ordrebog, sagde Søren Skou til Ritzau Finans efter Mærsks halvårsregnskab.



/ritzau/FINANS