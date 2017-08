FN-organisation kritiserer Facebook

Facebook kritiseres af FN-organisationen The International Organization for Migration, fordi tjenesten ikke har fjernet en kritisabel video, der har floreret siden juni, hvor libyske bander truer rædselsslagne migranter med vold.



Det skriver Wall Street Journal.



The International Organization for Migration fordømte i juni en video, hvor migranter bliver set truet med vold af libyske bander. Leonard Doyle, der er talsmand for The International Organization for Migration, mener at Facebook burde have fjernet videoen efter organisationens fordømmelse.



Ifølge Leonard Doyle, bruger menneskesmuglere yderligere Facebooks beskedtjeneste WhatsApp til at true migranter og deres familier.



Wall Street Journal skriver, at Facebook har tilladt opslaget af videoen, da den er delt af en journalist der vil sætte lys på brud mod menneskerettigheder rundt omkring i verden.



- Denne specifikke video blev lagt ud for at fordømme smugleri og for at skabe opmærksomhed om problemet. Derfor anser vi ikke videoen for at bryde med vores politikker. Vi ved godt at videoen er foruroligende, så vi har tilføjet en advarsel og en aldersgrænse på 18 år for at se videoen, siger en talskvinde fra Facebook i en email til Wall Street Journal.



Facebook er blevet kritiseret over en længere periode for ikke at forhindre, at dens videotjeneste bliver brugt til at promovere og vise vold.



Ifølge Leonard Doyle, er det sociale medie for langsomt til at forhindre at upassende og skadeligt indhold bliver offentliggjort på gennem medietjenesten.



/ritzau/FINANS