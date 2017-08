SAS-piloter varsler konflikt midt i fastkørte forhandlinger

Piloterne i tre skandinaviske pilotforeninger har sendt det første konfliktvarsel til SAS, da forhandlingerne om en ny overenskomst er gået i hårdknude.



Det skriver branchemediet Check-in.dk.



Danske og norske SAS-piloter organiseret i tre skandinaviske foreninger sendte fredag 25. august første konfliktvarsel til SAS.



Det drejer sig om Dansk Pilotforening (DPF), norske SAS-flygeres Forening (NSF) og SAS Norge Pilotforening (SNF).



For DPF's vedkommende betyder det, at en eventuel konflikt tidligst vil kunne træde i kraft fra 11. september klokken 0.01.



Det er ifølge Check-in.dk længere tids stilstand i forhandlingerne om en ny overenskomst, der har fået piloterne til at true med strejke.



"Der har overhovedet ikke været udsigt til fremdrift i forhandlingerne over sommeren - tværtimod har SAS gang på gang benyttet sig af tolkningsret i forhold til gældende aftale til piloternes ulempe," hedder det i en medlemsinformation, som Check-in.dk er kommet i besiddelse af.



Ifølge mediet ønsker SAS større fleksibilitet, således at man kan sæsontilpasse pilotstyrken til selskabets aktiviteter.



Det betyder, at SAS har et ønske om, at piloterne på kort- og mellemdistanceruter i større omfang accepterer fleks- og deltidsordninger, en udvidet sommerferieperiode, mens en særlig julerotation bliver fjernet.



"Vi oplever, at SAS står meget stejlt på nogle krav, og at der ikke har været nogen fremdrift i forhandlingerne i meget lang tid," siger René Arpe, formand for Dansk Pilotforening, til Check-in.dk.



"Derfor har vi følt, at vi ikke kom nogen vegne, hvorfor vi har set konfliktvarslet som et nødvendigt og lovligt skridt til at komme i dialog," tilføjer han.



Ifølge DPF har SAS antydet, at kravene fra piloterne vil fordyre overenskomsten med ti procent.



