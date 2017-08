Minister: Scandlines Femern-modstand er illegitim

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) anklager færgeselskabet Scanlines for at udføre "illegitimt" lobbyarbejde ved at samarbejde med tyske miljøgrupper.



Det skriver DR Sjælland fredag.



"Jeg mener, det er illegitimt, at Scandlines ikke ønsker, at danskerne skal have den mulighed at køre via en fast forbindelse på Femern, fordi Scandlines ønsker at have monopol på færgefarten dernede," siger Ole Birk Olesen til DR Sjælland.



"Det synes jeg ikke, er en legitim interesse."



Han anklager selskabet for at modarbejde en fast forbindelse over Femern Bælt. Og det er "betænkeligt", mener ministeren.



"Scandlines ønsker, at bilisterne kun har færgen som mulighed, så Scandlines kan tjene en masse penge. Derfor understøtter Scandlines de lobbyistgrupper, som vil forhindre byggeriet af en fast Femernforbindelse," siger Ole Birk Olesen ifølge DR Sjælland.



Scandlines-chef er chokeret



Scanlines' administrerende direktør, Søren Poulsgaard Jensen, siger, at han er "chokeret" over anklagerne.



"Jeg havde egentlig håbet, at Ole Birk Olesen var fejlciteret for hans kommentarer om illegitime interesser," siger direktøren til DR Sjælland.



"Han ved jo udmærket godt, at vi hverken handler ulovligt eller bekæmper den planlagte forbindelse," siger Søren Poulsgaard til DR Sjælland.



Han beskriver Scanlines' interesse som værende "fair og lige konkurrence over for en statslig aktør, som får meget, meget stor støtte fra både EU og fra staten."



Ligesom ministeren anklager Scanlines for at ønske Femern-forbindelsen død, giver færgedirektøren igen af samme skuffe.



"Jeg tror, det Ole Birk Olesen er ude på, er at sikre sig, at Scandlines ikke eksisterer, så det går bedre for den forretning, han prøver at bygge op med Femern Bælt," siger Søren Poulsgaard Jensen ifølge DR Sjælland.



/ritzau/