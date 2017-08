Volkswagen-ingeniør får 40 måneders fængsel i dieselskandale

Relateret indhold Tilføj søgeagent Volkswagen

En ingeniør fra bilmærket Volkswagen er fredag blevet idømt 40 måneders fængsel ved en domstol i USA for at have snydt med software, så bilmærkets biler i målinger udledte færre kvælstoffer.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Anklageren gik efter at få idømt den 63-årige ingeniør ved navn James Liang tre års fængsel. Det ønske har Sean Cox, der er dommer ved en føderal domstol i byen Detroit, efterkommet og lagt fire måneder oveni.



Samtidig er James Liang blevet idømt en bøde på 200.000 dollar - svarende til omkring 1,2 millioner danske kroner.



Ingeniøren havde forud for dommen erklæret sig skyldig. Han har dog appelleret dommen, oplyser retten ifølge Reuters.



Forsvareren havde på forhånd ønsket, at straffen kunne afsones som husarrest.



Dommeren har i forbindelse med domsafsigelsen givet udtryk for, at dommen "forhåbentligt" vil afskrække andre fra at begå samme handling.



Han kaldte i samme forbindelse software-snyderiet for et "forbløffende svindelnummer overfor amerikanske forbrugere".



Ingeniørens straf er en udløber af en større skandale, hvor det kom frem, at Volkswagen snød med deres software i bilerne.



Softwaren i Volkswagens biler betød, at dieselbilerne fra det tyske mærke ved officielle kontroller fremstod mere miljøvenlige, end tilfældet var i virkeligheden.



Det lille stykke software betød blandt andet, at biler solgt i USA kunne udlede et 40 gange højere niveau af kvælstofilter, end loven tillader.



Snyderiet med softwaren viste sig at være en del af en global bilskandale, hvor adskillige bilmærker blev afsløret i at snyde med udledningen af kvælstofilter.



/ritzau/