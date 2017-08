Der var tilbagegang i salget af vindmøller hos kinesiske Goldwind i første halvår, og dermed fortsatte tendensen fra sidste år hos en af Vestas' største rivaler på vindmøllemarkedet.



Goldwind, der især er stærk på sit hjemmemarked, omsatte for 7,3 mia. yuan i sit salg af vindmøller i de første seks måneder af 2017, da der blev produceret og solgt 1874,5 megawatt (MW) i ny kapacitet. Det var en tilbagegang på lidt over 20 pct. i forhold til første halvår af 2016 i begge kategorier, viser regnskabet fra Goldwind fredag.



Større omsætning inden for service samt fra elproduktion fra de vindfarme, Goldwind selv ejer, begrænsede det samlede omsætningsfald til 10 pct. til 9,8 mia. yuan i halvåret.



Det kommer oven på et omsætningsfald på 12 pct. i hele Goldwind i 2016, hvor salget af vindmøller dykkede 17 pct. til 5883 megawatt - hovedsageligt på grund af en opbremsning på det kinesiske marked, da Goldwinds tilstedeværelse uden for Kinas grænser fortsat er beskeden.



Overskuddet før skat faldt med 22 pct. til 1,34 mia. yuan i først halvår.



Goldwind var verdens største vindmølleproducent i 2015, men i 2016 blev selskabet overhalet af Vestas og General Electric, der henter omsætning fra flere lande og især nyder godt af et amerikansk marked i vækst.



De gode tider gælder desuden stadig for Vestas, der leverede en omsætningsfremgang på knap 2 pct. i første halvår af 2017 og øgede overskuddet før skat med 10 pct. sammenlignet med første halvår af 2016.



Goldwinds ordrebog er vokset til 9093 MW ved udgangen af juni, hvilket er en fremgang på 1252 MW siden nytår og ikke langt efter Vestas' ordrebog på 10.667 MW efter første halvår.



Selskabet regner da også med at få mere gang i hjulene i andet halvår og forventer, at nimånedersresultatet vil være op til 50 pct. større end i de første ni måneder af 2016, svarende til et nettooverskud på mellem 2,14 og 3,21 mia. yuan.



1 yuan svarer til knap 0,95 danske kroner.



/ritzau/FINANS