Jyske Bank: Genmabs Darzalex bliver helt sikkert førstebehandling

Investorer behøver ikke længere at sætte spørgsmålstegn ved, om Genmabs kræftmiddel Darzalex rykker frem i behandlingen og ender som førstebehandling af knoglemarvskræft.



Det mener Jyske Bank, der af samme grund opjusterer sit kursmål for aktien og gentager anbefalingen "køb".



Meldingen kommer efter torsdagens positive data fra det såkaldte Alcyone-studie, der måler effekten af Darzalex som førstebehandling af knoglemarvskræft i kombination med kræftmidlet Velcade, kemoterapiformen Melphalan og binyrebarkhormonet Prednisolon.



- Alcyone-studiet understøtter klart, hvad vi allerede har set i Castor- og Pollux-studierne, og understøtter vores vurdering af, at Darzalex vil blive rygraden i behandling af alle linjer af multipel myelomatose (knoglemarvskræft, red.).



- Vi venter at Alcyone-dataene vil blive præsenteret på kræftkonferencen ASH i Atlanta 9.-12. december. Selv om vores forventninger allerede afspejlede positive data fra Alcyone, har vi hævet vores sandsynlighedsvægtede værdi af Darzalex som førstelinjebehandling af multipel myelomatose til 100 pct. fra 90 pct., og vi hæver derfor vores kursmål til 1710 kr. fra 1650 kr., hedder det i notatet.



/ritzau/FINANS