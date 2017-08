Bavarian-direktør: Vigtig aftale nærmer sig

Relateret indhold Tilføj søgeagent Ole Larsen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Ole Larsen

Bavarian arbejder hårdt på at få en stor kontrakt på koppevaccine i hus inden årets udgang. De amerikanske myndigheder meddelte i juni, at de har til hensigt at tildele Bavarian en eksklusiv kontrakt på indkøb af frysetørret koppevaccine, og håbet er, at der snart sættes underskrifter på en endelig aftale.



"Det er klart, at det er noget, vi går benhårdt efter, og kan vi ikke nå det til den 30/9, så har vi forhåbentlig en afklaring inden udgangen af 2017" siger koncernfinansdirektør i Bavarian Ole Larsen til Ritzau Finans.



Han forudser, at aftalen vil indeholde en endelig bestilling - en basiskontrakt - formentlig på et års leverance. Derudover vil der være nogle optioner, som så skal udnyttes årligt, da de ansvarlige amerikanske myndigheder til forskel fra tidligere, nu får årlige tildelinger.



I tillæg til kontrakten håber Bavarian desuden at få en aftale om at få dækket omkostningerne til de afsluttende fase 3-studier med sine frysetørrede version af koppevaccinen, Imvamune.



For Bavarian vil en aftale betyde, at selskabet kan regne med, at dets væsentligste indtægtskilde i de seneste mange år også fortsætter.



I årene fra 2010 frem til 2015 leverede Bavarian i alt 28 mio. doser af sin flydende-frosne udgave af Imvamune til USA. Det skete som led i opfyldelsen af to kontrakter til en samlet værdi af over 700 mio. dollar.



De seneste ordrer fra den amerikanske regering til en samlet værdi af 226 mio. dollar har dog omfattet bulkvaccine, der ligger på lager i store plasticposer og på et senere tidspunkt kan bruges både til en frossen version og til den nye frysetørrede version, som Bavarian nu håber at få en endelig aftale på.



Fordelen ved den frysetørrede version af Imvamune er, at den har længere holdbarhed og også er langt nemmere at lagre end den frosne vaccine.



