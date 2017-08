Bavarian skubber kræftkandidat frem som førstebehandling

Bavarian Nordic har besluttet at flytte det igangværende fase 2-studie med lægemiddelkandidaten CV301 ind i førstebehandlingen af ikke-småcellet lungekræft.



Studiet var ellers oprindeligt designet til at undersøge en kombination af CV301 og kræftmidlet Opdivo i patienter, der først havde modtaget platinholdig kemoterapi.



Imidlertid er behandlingen af lungekræft under forandring, og det har fået Bavarian til at se sit snit til at flytte studiet fra andenbehandling og ind i førstebehandlingen af patienter, men i en ny kombination. Opdivo fra Bristol-Myers Squibb droppes for en anden såkaldt checkpoint-hæmmer ved navn Keytruda fra Merck.



- Vi vil rigtigt gerne kunne hjælpe så mange patienter som muligt, og det sker i førstebehandlingen. Derfor flytter vi studiet, og da det kun er Keytruda, der er godkendt som førstebehandling, så ændrer vi det, så det er den checkpoint-hæmmer, patienterne får, siger koncernfinansdirektør Ole Larsen til Ritzau Finans.



Markedspotentialet bliver derved også noget større.



- Hvis der er en patientpulje på 100 pct., der får førstebehandling, så er det måske i størrelsesordenen 30-40 pct., der får andenbehandling, siger Ole Larsen.



Data næste år



Resultaterne fra fase 2-studiet vil komme i flere tempi.



Det primære mål for studiet er at undersøge overlevelsen blandt patienterne, hvilket vil tage tid. Men der måles også på den objektive responsrate, hvor CV301 gerne skal vise sig at øge andelen af patienter, der har gavn af behandlingen.



- En af ulemperne ved checkpoint-hæmmerne er, at de kun virker på omkring hver femte patient. De patienter, der responderer, responderer til gengæld rigtigt godt. Så det, vi håber at kunne vise, er en væsentlig højere objektiv responsrate, og de data kommer sandsynligvis til næste år, siger Ole Larsen.



Der vil i studiet desuden blive set på, om CV301 forlænger perioden frem til kræften forværres. Også de data vil komme før det endelige datasæt.



Vil holde på CV301



Også den videre udvikling af CV301 vil Bavarian ifølge Ole Larsen forsøge at stå for, så længe som muligt, og ved en eventuel partneraftale vil der blive arbejdet på at fastholde rettigheder på nogle markeder.



- Vi vil gerne se, om selskabet er i en situation, hvor vi kan beholde nogle territorier for os selv. Det vil være en måde at udvikle selskabet. Men det kræver utroligt store investeringer i blandt andet salgsstyrker, og derfor vil det heller ikke være noget, vi kan stå for selv i hele verden.



Efter aftale med myndighederne vil studiet omfatte 176 patienter, som vil modtage Keytruda som standardbehandling, enten som monoterapi, eller i kombination med CV301.



I USA er kræftmidler, heriblandt Genmabs Darzalex, tidligere blevet godkendt på baggrund af tidlige studier, men det hører til undtagelsen. Som regel kræver myndighederne endnu større fase 3-studier, før midlet kan markedsføres.



