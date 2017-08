Genmab: Darzalex står på spring til kæmpe marked

Genmab og partneren Janssen Biotech er torsdag kommet et stort skridt nærmere at gøre kræftmidlet Darzalex til den succes, som analytikere for længst har skrevet ind i deres regneark.



Med de positive data fra det såkaldte Alcyone-studie, der måler effekten af Darzalex som førstebehandling af knoglemarvskræft i kombination med kræftmidlet Velcade, kemoterapiformen Melphalan og binyrebarkhormonet Prednisolon, vil Darzalex, om alt går vel, blive brugt til markant flere patienter end hidtil.



Topchef i Genmab, Jan van de Winkel, har ikke ønsket at give et interview om data, da der er tale om en foreløbig analyse, men i børsmeddelelsen siger han, at resultaterne styrker håbet om, at Darzalex potentielt kan medvirke til, at kombinationsbehandlingerne af knoglemarvskræft redefineres.



Tidligere har Jan van de Winkel da også rangeret Alcyone-studiet som årets vigtigste begivenhed.



- Vi mener, at det bliver ekstremt vigtigt, da førstebehandlingen udgør mere end halvdelen af markedet, sagde Jan van de Winkel for et par uger siden til Ritzau Finans.



Genmabs kræftmiddel benyttes i dag først senere i behandlingen. Med studiet i kombination med Velcade håber Genmab at få adgang til en langt større del af patienterne. Det gælder ikke mindst i Europa, hvor Velcade som førstebehandling er særligt udbredt.



- Men som vi forstår det, bliver Velcade også benyttet i stigende omfang i USA, sagde Jan van de Winkel tidligere i august.



I USA foretrækkes dog stadig kræftmidlet Revlimid som førstebehandling. Janssen prøver derfor også Darzalex som førstebehandling i kombination med Revlimid, og data fra studiet ved navn Maya kommer næste år.



- Sammen vil de to kombinationer udgøre potentielt mere end halvdelen af markedet for knoglemarvskræft. Der er tale om et stort marked på mere 12 mia. dollar, som estimeres at blive stort set fordoblet frem mod 2022, fortalte Jan van de Winkel.



Fra Alcyone-studiets offentliggørelse, vil Janssen ifølge Jan van de Winkel skulle bruge fire til fem måneder på at færdiggøre en registreringsansøgning til myndighederne. Herefter vil en godkendelse som førstebehandling kunne komme i løbet af omkring seks måneder.



De foreløbige data fra Alcyone viser, at Darzalex i kombination med Velcade, Bortezomib, Melphalan sammenlignet med behandling med de tre midler alene reducerede risikoen for fremskreden sygdom eller død med 50 pct.



Analytikere har længe spået Darzalex en stor rolle i behandlingen af knoglemarvskræft. Genmab fortalte på en kapitalmarkedsdag sidste år, at analytikere i gennemsnit estimerede et topsalg af Darzalex på omkring 8 mia. dollar alene i knoglemarvskræft.



Vigtigheden af data afspejlede sig også på aktiemarkedet torsdag, hvor Genmab-aktien steg med over 11 pct. til 1448 kr. Lukkerekorden er fra den 16. marts og hedder 1482 kr.



/ritzau/FINANS