Dansk Adidas-direktør vil udkonkurrere Nike på verdens største sportsmarked

Danmarks højest placerede topchef vil erobre verdens største sportsmarked ved at give sit tyske tøjdesign et mere løst snit i USA.



Målet er at øge omsætningen med 25 pct. og fordoble indtjeningen i 2020, skriver Finans.



Sådan lyder det fra Adidas' administrerende direktør, Kasper Rørsted, som snart har siddet i spidsen for det trestribede sportsmærke i et år.



USA tegner sig for 37 pct. af det globale marked for sportsartikler og huser de to største konkurrenter, Nike og Under Armour, som i en årrække har haft langt mere fart i løbeskoene end Adidas.



"I bund og grund har vi ikke forstået, hvad sport vil sige for en amerikaner. Hvor det meste i Europa starter med fodbold og løb, starter det i USA med basketball og football. Derfor ser deres produkter simpelthen anderledes ud - de er større i størrelserne, de er mindre tight og mere street," siger Kasper Rørsted til Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.



Kasper Rørsted har formået at løfte omsætningen i USA med 30 pct. i 1. halvår af 2017 og dermed eksekvere sin forgængers strategi på det felt.



Topchefen rejser til staterne hver tredje uge for enten at mødes med de store kunder på østkysten eller at vise sig i hovedkvarteret på vestkysten.



"Jeg bruger min tid dér, hvor det er vigtigst. I USA og Kina. Det er de markeder, vi skal vinde," forklarer Kasper Rørsted, som har fået en forrygende start i Adidas i kraft af rekordregnskaber med tocifrede vækstrater, en støt stigende aktiekurs og masser af applaus fra analytikerne.



Cédric Rossi fra analysehuset Bryan Garnier & Co. påpeger dog over for Finans, at danskeren stadig mangler at sætte sit eget aftryk på den to år gamle strategi.



"Vi ser frem til nogle direkte beslutninger fra ham i det næste kvartal," lyder det fra Cédric Rossi.



/ritzau/