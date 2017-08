Novozymes: CEO står til aktiegevinst på over 27 mio. kr.

Relateret indhold Artikler

Topchef i Novozymes Peder Holk Nielsen står med over en million kroner på lommen og en urealiseret aktiegevinst på knap 26 mio. kr. efter at have udnyttet et stort bundt aktieoptioner og efterfølgende solgt en del af aktierne.



Ifølge en fondsbørsmeddelse har Peder Holk Nielsen onsdag udnyttet optioner og tegnet 121.215 aktier i Novozymes til en købspris på 88,60 kr. per aktie. Det svarer til en samlet købesum på lige over 10.7 mio. kr.



Efterfølgende - onsdag og torsdag - har topchefen så solgt 39.000 aktier i Novozymes for et samlet beløb på lige under 12,2 mio. kr.



Transaktionerne giver en realiseret gevinst på lige over 1,4 mio. kr. Dertil kommer en urealiseret kursgevinst på de resterende 82.215 aktier på næsten 26 mio. kr. beregnet på baggrund af slutkursen på Novozymes-aktien torsdag på 315,90 kr.



/ritzau/FINANS