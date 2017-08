På et marked for investeringsejendomme, der er præget af større efterspørgsel end udbud og deraf højere priser, har Jeudan i første halvår 2017 opkøbt ejendomme i mindre enheder for 1,1 mia. kr.



Det siger Per W. Hallgren, administrerende direktør i Jeudan, til Ritau Finans.



"Vi kan godt se, der er store interesse for de helt store udbud med de store beløb, men så kan vi "cherry picke" i mindre enheder i de områder, der interesser os. Det er lykkedes, for vi har købt ejendomme for næsten 1,1 mia. kr., men det er ikke en portefølje, det er enkelte ejendomme," siger Per W. Hallgren.



Ejendomsselskabet har torsdag eftermiddag præsenteret regnskab for første halvår 2017, der af bestyrelsen betegnes som "tilfredsstillende".



Per W. Hallgren peger på, at Jeudan har en forventning om også i resten af 2017 at investere i kontorejendomme i det centrale København.



"Vi har en opkøbskapacitet og ønsker at vokse, men inden for den strategi, vi har lagt, om gode, ordentlige, velbeliggende kontorejendomme i indre København med gode virksomheder til kunder. Kommer de til salg, er vi der. Vi tager enhver henvendelse alvorligt og kan på kort tid handle ind for 2,5 mia. kr.," siger Per W. Hallgren.



Omsætningen i første halvår 2017 var 317 mio. kr. og driftsresultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) var 161 mio. kr. Det er lavere end samme periode sidste år, hvor omsætningen var på 333 mio. kr., mens EBVAT var 172 mio. kr.



Jeudan præsterer dog en stor vækst på bundlinjen, som vokser til 228 mio. kr. fra et underskud på 117 mio. kr. i første halvår 2017.



"Der er to elementer i det – den primære indtjening er solid, og hvor kursreguleringer på gæld faldt i første halvår 2016, steg den i første halvår 2017, og det gav positive kursreguleringer," siger Per W. Hallgren.



Selskabet fastholder sine forventninger om en omsætning på 1300 mio. kr. og EBVAT på 600 mio. kr. i 2017.



Aktiekursen for Jeudan stiger 0,1 pct. til 692 kr. på det danske aktiemarked efter regnskabets offentliggørelse torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS