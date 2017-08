Genmab tordner i vejret efter positive studieresultater

Opdateret kl 15.45 - Genmab er steget i raketfart denne eftermiddag, efter at selskabet kunne melde om positive resultater i et fase 3 studie.



Biotekselskabet offentliggjorde en fondsbørsmeddelelse klokken 15.22, og aktien skød med det samme kraftigt i vejret.



Aktien er netop nu oppe med 9,6 pct. og har brudt glasloftet på kurs 1400. Aktien handler lige nu i kurs 1427. Genmab er dermed klart den mest stigende aktie i C20 Cap i dag - med Pandora henvist til en andenplads med godt 3 pct.



Fase 3-studiet Alcyone



Genmabs melding går på positive resultater fra fase 3-studiet Alcyone, der har kigget på Darzalex som førstelinjebehandling mod knoglemarvskræftformen multipel myelomatose.



Der er tale om et kombinationsstudie, hvor patienterne har modtaget Darzalex i kombination med Bortezomib, Melphalan og Prednisone, fortæller Genmab.



Studiet har sammenlignet behandlingen med Darzalex og de tre andre midler med behandling med de tre øvrige midler alene hos nyligt diagnosticerede patienter, der endnu ikke ses som kandidater til stamcelletransplantation.



Dødsrisiko nede med 50 pct.



Studiet mødte sit primære endepunkt ved at forlænge patienternes overlevelse uden forværring af sygdommen.



"Behandlingen med Daratumumab (Darzalex, red.) reducerede risikoen for fremskreden sygdom eller død med 50 pct. sammenlignet med de patienter, der ikke modtog Daratumumab," skriver Genmab i meddelelsen.