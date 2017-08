Danske Spil skal betale for brug af ordet Superliga

Danske Spil skal betale 100.000 kroner i vederlag til Divisionsforeningen i en sag om uberettiget brug af ordet Superliga. Det har Sø- og Handelsretten torsdag truffet afgørelse om.



Divisionsforeningen havde krævet 2,3 millioner kroner, men det har retten ikke vurderet.



Hos Danske Spil modtager man dommen med tilfredshed.



- I Danske Spil er vi meget tilfredse med Sø- og Handelsrettens sidste delafgørelse i sagen om varemærkeretten til ordmærket "Superliga".



- Retten har afgjort, at vi skal betale 100.000 kroner til Divisionsforeningen for krænkelsen, hvorimod Divisionsforeningens påstand var, at vi skulle betale 2,3 millioner kroner.



- Vi vil dog bruge de næste par uger på at overveje sagens eventuelt videre forløb, siger Kate Jacquerot, juridisk direktør i Danske Spil.



Ud over de 100.000 til Divisionsforeningen skal Danske Spil også betale en del af sagens omkostninger.



Danske Spil skal betale 80.400 kroner til Divisionsforeningen i sagsomkostninger. Begge dele skal betales inden 14 dage.



/ritzau/