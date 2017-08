Entreprenørkoncernen Arkil opjusterer forventningerne til 2017 på både top- og bundlinje, efter at udviklingen i løbet af sommeren har overgået selskabets forventninger.



Arkil spår nu en omsætning på 3,1 mia. kr. og et overskud før skat på 90-120 mio. kr. for 2017. Tidligere ventede selskabet henholdsvis 3 mia. kr. på toplinjen og et overskud på 60-90 mio. kr.



- Opjusteringen sker blandt andet på baggrund af det realiserede resultat for sommeren 2017, og at udviklingen hen over sommeren har været mere positiv end tidligere forventet, skriver Arkil i en meddelelse til fondsbørsen.



Arkil oplyser, at det vil komme med yderligere information omkring resultaterne i første halvdel af året, når virksomheden offentliggør regnskab 30. august.



Arkil-aktien stiger 9,5 pct. til 1150 kr. torsdag efter opjusteringen.



/ritzau/FINANS