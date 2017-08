Mobilekspert: Fiaskotelefons efterfølger kan blive topsællert

Relateret indhold Tilføj søgeagent Samsung Electronics Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Samsung Electronics

Efter skandalen med Samsung Galaxy Note 7, hvis eksploderende batterier tvang selskabet til en milliarddyr tilbagetrækning, lancerer den sydkoreanske elektronikgigant nu en efterfølger.



Samsung Galaxy Note 8 hedder den, og den dårlige omtale af forgængeren kan faktisk føre til bedre salgstal for den nye smartphone.



Sådan lyder det fra mobilekspert John G. Pedersen, chefredaktør for mobilhjemmesiden MereMobil.dk.



"Den megen omtale af Galaxy Note 7-katastrofen har været med til at rulle varemærket ud til en masse folk, som ikke tidligere var opmærksom på det her produkt," siger han og fortsætter.



"Selv om reklamen har været negativ, vil jeg tro, at det bliver den bedst sælgende telefon i Note-serien," siger mobileksperten.



Lanceringen fandt sted onsdag i New York, hvor Samsungs mobildirektør, DJ Koh, valgte ikke at forsøge at fortie tilbagetrækningen i 2016.



"Ingen vil nogensinde glemme, hvad der skete sidste år," sagde han.



Netop den kommunikationsstrategi kan ende med at komme Samsung til gode, mener John G. Pedersen.



"Det her er et meget tydeligt statement om, at de stadigvæk er en stor spiller på det her område, og jeg tror, at de har gjort det rigtige ved at lave en udadvendt kommunikationsstrategi," siger han.



/ritzau/