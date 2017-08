Servicekoncernen ISS har udstedt en tiårig obligation på 600 mio. euro (knap 4,5 mia. kr.), som vil blive anvendt til almindelige virksomhedsformål, herunder til tilbagebetaling af eksisterende gæld.



Det fremgår af en meddelelse fra selskabet onsdag.



"Vi bestræber os hele tiden på at optimere vores kapitalstruktur, og med den nuværende markedsudvikling anså vi det som et passende tidspunkt at låse os fast på renten og udvide vores løbetidsprofil," siger finansdirektør Pierre-François Riolacci fra ISS i meddelelsen.



Obligationen har en kuponrente på 1,5 pct.



/ritzau/FINANS