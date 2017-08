A.P. Møller-Mærsks salg af olie- og gasforretningen Maersk Oil risikerer at ramme selskabets kreditvurdering. Det skriver Standard & Poor's (S&P), som sammen med Moody's er et af de to eksterne selskaber, der vurderer Mærsk-gruppens kreditværdighed. Ejerskabet af Maersk Oil har hidtil været en positiv faktor for kreditvurderingen, fordi olieaktiviteterne har fungeret som en stabiliserende indtjeningsfaktor, mens indtægterne for containerrederiet Maersk Line svinger meget fra år til år.Men med det forestående salg af Maersk Oil til franske Total, som blev offentliggjort mandag, er det uklart, om Mærsk har tænkt sig at reducere sin gæld nok til at opveje de manglende fordele ved at have de forskellige forretninger, skriver S&P i en kommentar ifølge Bloomberg News.Mærsks "BBB"-kreditvurdering risikerer dermed at blive sænket, skriver vurderingsbureauet yderligere og lover at afgøre sagen i løbet af tre måneder ved at få afklaring omkring Mærsk-ledelsens planer for de 47 mia. kr., der kommer ind fra salget i form af Total-aktier og gældsafdrag. S&P sænkede tilbage i november 2016 Mærsks kreditkarakter et enkelt trin fra "BBB+" på grund af den svage indtjening på hovedområderne.Sænkes Mærsk endnu et trin af S&P, bliver det til "BBB-", som er det sidste trin over kategorien "non-investment grade", også kendt som "junk". Mærsk-ledelsen har lovet at kæmpe for at holde selskabet inden for "investment grade".På skalaen hos Moody's står Mærsk i øjeblikket til "Baa2", hvilket ligesom hos S&P er næstsidste trin over junk-status./ritzau/FINANS