Mio. kr. H1 2017 H1 2016 FY 2016 Omsætning 345,8 339,6 832,7 Resultat før skat -29,4 -24,0 63,6

Mio. kr. Ved H1 2017 Før H1 2017 Omsætning på niveau med 2016 på niveau med 2016 Resultat før skat på niveau med 2016 på niveau med 2016

Gyldendal omsatte for en anelse mere i første halvår af 2017, men underskuddet voksede også i den typisk svage del af året for forlaget. Udsigterne for hele året - om at gentage de finansielle resultater fra sidste år - er der ikke ændret på.Omsætningen steg til 345,8 mio. kr. fra 339,6 mio. kr. i første halvår for et år siden. Alligevel faldt driftsresultatet, EBIT, til et minus på 28,7 mio. kr. fra et underskud på 23,2 mio. kr. i de første seks måneder af 2016.- Regnskabsårets første halvår er traditionelt kendetegnet ved sæsonbetinget underskud, der dog i 2017 var lidt større end forventet primært på grund af forøgede lagernedskrivninger på stigende varebeholdninger, skriver Gyldendal i regnskabet.Underliggende har Gyldendal fortsat vækst i indtjeningen i de uddannelsesrelaterede aktiviteter, mens salget til privatmarkedet var på samme niveau som sidste år, skriver forlaget i regnskabet.Sagen omkring Tiderne Skifter, som Gyldendal købte i 2016, har dog også ramt resultaterne.- I forbindelse med udarbejdelse af royaltyafregninger for 2016 blev det konstateret, at Tiderne Skifter i årene forud for Gyldendals overtagelse ikke havde afregnet royalty og honorarer korrekt til sine rettighedshavere. Gyldendal har valgt at efterbetale royalty og honorarer til forfatterne, uanset disse vedrører perioden før Gyldendals overtagelse. Gyldendal har anmeldt dette krav over for den tidligere ejer af Tiderne Skifter, skriver forlaget.Gyldendal fastholder dog forventningerne til 2017 om en omsætning og et overskud før skat på samme niveau som i 2016. Her opnåede selskabet en omsætning på 833 mio. kr. og et overskud på 63,6 mio. kr. før skat.Tabel over Gyldendals regnskab for første halvår af 2017:Gyldendals forventninger til 2017:/ritzau/FINANS