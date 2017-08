Den tyske discountkæde Lidl er den hurtigst voksende supermarkedskæde i Storbritannien. Lidl har nu en markedsandel på 5,2 pct. og overgår dermed konkurrenten Waitrose.



Det skriver The Guardian.



Ifølge seneste data fra analyseselskabet Kantar Worldpanel, voksede Lidls salg med 18,9 pct. på 12 uger til 13. august, og kæden indtager dermed syvendepladsen på det britiske marked. Til sammenligning steg discountkæden Aldis salg med 17,2 pct. og har nu en markedsandel på 7 pct.



Kædernes succes skyldes blandt andet det stigende ønske om discount fra de britiske forbrugere, og begge kæder planlægger på grund af den stigende efterspørgsel en yderligere ekspansion. Ifølge The Guardian vurderer nogle analytikere, at kæderne til sammen kan mere end fordoble deres markedsandele og dermed sidde på en fjerdedel af markedet i fremtiden.



De fire største supermarkedskæder i Storbritannien har allerede øget deres salg for femte periode i træk, men tabte stadig markedsandele til discountkæderne.



- Den nuværende periode med vedvarende vækst har ikke helt været nok til at fjerne presset, vi oplever fra discountkæderne. De fire største kæder står nu kun for 69,3 pct. af Storbritanniens dagligvaremarked, hvor de for fem år siden stod for 76,3 pct. Og det ser ud til, at deres markedsandele vil falde yderligere i de kommende måneder, siger Fraser McKevitt, der arbejder for Kantar Worldpanel, til The Guardian.



Lidl åbnede sin første butik i Storbritannien i 1994 og har nu mere end 650 butikker.



/ritzau/FINANS