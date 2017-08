Den franske rederigigant CMA CGM har angiveligt besluttet sig for at bestille ni rekordstore containerskibe hos to kinesiske skibsværfter. Det skriver flere medier med henvisning til den kinesiske avis China Daily.



De nye skibe, der skal kunne flytte 22.000 tyvefodscontainere (teu) hver, skal bygges af Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding og Hudong-Zhonghua Shipbuilding, der begge ejes af den kinesiske stats China State Shipbuilding Corporation, skriver avisen.



CMA CGM har ikke selv bekræftet aftalen, som indtil videre skulle have udmundet i en hensigtserklæring, men der har svirret rygter om bestillingen i mange uger.



Skibene bliver formentlig verdens største, når de søsættes, og overhaler dermed den hidtidige rekordholder, OOCL Hong Kong, der er færdigbygget i år med en kapacitet på 21.413 teu.



Maersk Lines største skibe er den nye Triple E-serie, hvor hvert skib kan flytte omtrent 20.568 teu.



CMA CGM er containerbranchens tredjestørste rederi, mens Maersk Line sidder på tronen som det største.



/ritzau/FINANS