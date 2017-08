En sammenlægning af to af verdens største producenter af gensplejsede frø til landbruget - Bayer AG og Monsanto - udfordres af EU's konkurrencemyndigheder, der er i tvivl om, hvorvidt aftalen overskrider konkurrencereglerne.



Det skriver Wall Street Journal.



EU-Kommissionen vurderer, at handelen, der har en værdi af 57 mia. dollar (360,6 mia. kr.), kan lægge et større pres på landmænd, der i forvejen kæmper med lave priser på afgrøder. Yderligere bekymrer EU-Kommissionen sig om, at handelen vil betyde, at landmænd kommer til at betale mere for et smallere udvalg af frø og sprøjtemidler.



- Vi er nødt til at sikre en effektiv konkurrence på markedet, siger konkurrencekommisær Magrethe Vestager, til Wall Street Journal.



EU-Kommissionen har allerede afsluttet en indledende undersøgelse af handlen, men meddelte tirsdag, at den muligvis først afslutter sit arbejde i januar, hvilket spænder ben for selskabernes ønske om at afslutte handlen før udgangen af 2017.



Ud over EU's undersøgelse af handlen, fører de amerikanske myndigheder sin egen undersøgelse, efter at nogle interesseorganisationer og lovgivere har advaret mod, at flere fusioner vil mindske konkurrencen og føre til højere priser for landbruget og muligvis også for forbrugerne.



Begge selskaber er i tæt samarbejde med EU-myndighederne og ønsker fortsat at afslutte undersøgelserne og få godkendelserne på plads før det nye år.



/ritzau/FINANS