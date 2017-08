Relateret indhold Aktieordbog

Ambu er parat med sin nye strategiplan den 4. oktober på en kapitalmarkedsdag i London, hvor der vil blive sat ord og retning på de kommende tre år frem mod 2020.



- Jeg kan ikke løfte sløret for noget i planen, men i november sidste år sagde vi jo, at vi ville forsætte med at være en vækstvirksomhed indtil 2020, og at vi vil øge vores indtjening markant til en EBIT-margin på 23 pct. eller mere, og at vi fortsat vil have stærke pengestrømme, siger administrerende direktør i Ambu Lars Marcher til Ritzau Finans og tilføjer:



- Det er den historie, som mange af vores langsigtede investorer har købt sig ind i, og de mangler nu at få de her mål præciseret.



Ambu nåede allerede sidste regnskabsår - et år før tid - sine finansielle mål i sin fireårige strategi, og besluttede derfor ved den lejlighed at kommunikere en række tidlige målsætninger for perioden frem mod 2020.



Ambitionerne indebærer en høj encifret vækstrate og en forbedring af EBIT-marginen på mere end 5 pct.point.



Ambu oplyste desuden, at selskabet vil intensivere sit fokus på innovation af nye produkter. Desuden er vækst gennem opkøb og partnerskaber stadig en mulighed.





/ritzau/FINANS