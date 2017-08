Ambus salg af engangsvideoskoper fortsætter op og ventes i 2016/17 at lande helt i toppen af den seneste prognose.



Salget af videoskoperne, som bruges af narkoselæger til at orientere sig i patienternes luftveje, var 95.000 styk i tredje kvartal - en fremgang på 65 pct. fra samme periode sidste.



Siden nytår er der dermed solgt 250.000 videoskoper, og når regnskabsåret er omme, venter Ambu nu et salg på omkring 350.000 styk - mod tidligere 325-350.000.



- Vi må bare konstatere, at vi har læst det her marked rigtigt godt og står med et produkt, som er yderst interessant for hospitalerne, siger Lars Marcher til Ritzau Finans.



Han glæder sig desuden over, at videoskoperne kan sælges til nogenlunde uændrede priser.



- Det er faktisk ret interessant. Man hører meget om prispres fra vores kollegaer i samme industri, men vi ser faktisk ret stabile priser, fordi økonomien i skoperne er så god for hospitalerne, siger Lars Marcher.



Ascope til engangsbrug er et alternativ til genanvendelige videoskoper, der skal steriliseres efter brug for at undgå spredning af bakterier.



Og netop rengøringen af de konkurrerende skoper er blandt de væsentligste parametre for Ambus succes, vurderer Lars Marcher.



- Vi har en masse makroøkonomiske ting, der hjælper os, i og med at hospitalernes rengøringsprocedurer er et mareridt. Her er Ascope et rigtigt godt alternativ til de systemer, der har været på hospitalerne i mange år, siger direktøren.



Målt i kroner udgør salget af videoskoperne nu 26 pct. af Ambus samlede omsætning mod 20 pct. i samme periode sidste år.



/ritzau/FINANS