Bavarian: Johnson & Johnson bliver storaktionær efter samarbejdsaftale

Den amerikanske medicinalgigant Johnson & Johnson er blevet storaktionær i Bavarian Nordic, efter at datterselskabet Janssen tidligere på sommeren offentliggjorde en samarbejdsaftale med det danske biotekselskab, hvor det forpligtede sig til at købe aktier.



Aftalen blev mandag godkendt af de amerikanske konkurrencemyndigheder, og Johnson & Johnson har derfor købt omkring 0,5 mio. aktier for 207,5 mio. kr.



Det bringer selskabets ejerandel i Bavarian Nordic op på 5,77 pct., og dermed er det nu storaktionær.



Samarbejdsaftalen med Bavarian Nordic blev udbygget, så det nu også omfatter udvikling af præparater til behandling af hiv og smitsom leversygdom, hepatitis B.



Forinden indgik Bavarian og Janssen i oktober 2014 et samarbejde om udvikling af en vaccine mod ebola. I den forbindelse fik Janssen også option på at samarbejde med Bavarian om yderligere op til tre infektionssygdomme.



I december 2015 udnyttede Janssen så den første option inden for livmoderhalskræft - kendt som hpv - og i juli blev de sidste optioner så blevet til endelige aftaler, hvilket mandag faldt endelig på plads.



Det økonomiske potentiale i den nye aftale er sammenlagt 879 mio. dollar, og der er dermed tale om markant flere penge end ved de tidligere aftaler.



Det samlede potentiale i ebolaaftalen var til sammenligning på 187 mio. dollar, mens udvidelsen med hpv involverede et potentiale på ekstra 171 mio. dollar.



/ritzau/FINANS