Genmab: Salget af Darzalex dykkede på månedsbasis i juli

Salget af Genmabs kræftmiddel Darzalex faldt på det amerikanske marked i juli sammenlignet med juni.



Tal fra analysehuset Symphony Health, som har estimeret salget til blandt andet hospitaler og lægeklinikker, indikerer, at Genmabs partner Janssen solgte Darzalex for 73,02 mio. dollar, eller 461 mio. kr. i juli.



I forhold til juni, hvor Darzalex omsatte for 82,16 mio. dollar, er der tale om et fald på lige over 11 pct.



Genmabs årsprognose forudsætter et samlet salg af Darzalex på 1100-1300 mio. dollar, og halvårsregnskabet afslørede, at Janssen med et salg på 554 mio. dollar på verdensplan var lige over halvvejs mod den nedre ende af Genmabs forventning.



Alligevel fastholdt Genmab forventningerne, herunder sit skøn for årets på 930-1100 mio. kr., som selskabet venter at få fra Janssens salg.



"Vi regner bestemt med, at salget af Darzalex vil accelerere i andet halvår, men vi tror stadig, at salget kan lande inden for det nuværende interval, og derfor fastholder vi forventningerne. Men vi vil overvåge det meget nøje i løbet af de kommende måneder," sagde administrerende direktør i Genmab Jan van de Winkel for knap to uger siden til Ritzau Finans.



Især vil Genmab gerne vil have større fornemmelse for, hvordan den seneste godkendelse i USA af Darzalex som tredjebehandling af knoglemarvskræft i kombination med kræftmidlet Pomalyst og hormonpræparatet Dexamethason påvirker salget.



Godkendelsen kom i anden halvdel af juni, og har ifølge Jan van de Winkel endnu ikke rigtigt vist sig i salgstallene.



"Juli er som regel en stille måned, men jeg tror, at det kan bidrage fra og med august eller september," sagde han.



Oprindeligt blev Darzalex i slutningen af 2015 godkendt som fjerdebehandling til knoglemarvskræft i USA.



Senere i november sidste år fik et par positive fase 3-studier også de amerikanske myndigheder til at udvide godkendelsen, så Darzalex kan benyttes som andenbehandling i kombination med enten kræftmidlet Revlimid eller Velcade og hormonpræparatet Dexamethason.



Og den seneste godkendelse, der gælder for de grupper af patienter, som allerede har været behandlet med Revlimid og såkaldt proteasom-hæmmere, udvider den potentielle patientbase, der kan behandles med Darzalex ganske væsentligt.





