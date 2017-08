Vestager vil granske Bayers megakøb af Monsanto

Den tyske kemikæmpe Bayer AG må se i øjnene, at der står en stærk, dansk kvinde midt på vejen mod Bayers 66 mia dollar store køb af Monsanto.



EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager vil nemlig åbne en undersøgelse af det enorme opkøb for at sikre, at det ikke går for slemt ud over konkurrencen på blandt andet pesticider og frø.



Opkøbet må ikke medføre en risiko for stigende priser, lavere kvalitet og mindre innovation, understreger Margrethe Vestager.



"Frø- og pesticidprodukter er essentielle for landbruget og i sidste ende forbrugerne. Vi er nødt til at sikre effektiv konkurrence, så landmænd kan have adgang til innovative produkter, bedre kvalitet og også købe produkterne til konkurrencedygtige priser," siger Margrethe Vestager i en pressemeddelelse.



Bayer udtaler i en meddelelse, at de havde forventet kritiske øjne fra EU-Kommissionen på grund af transaktionens størrelse. Men kemikæmpen fastholder, at opkøbet ikke vil ødelægge konkurrencen.