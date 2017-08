Ejendomsservicekoncernen ISS har vundet en såkaldt IFS-kontrakt med Link Asset Management Limited i Hongkong.



IFS-kontrakten, dækker over ydelser som rengøring, ejendomsservice, catering, supportservice, sikkerhed og facility management, trådte i kraft den 10. august i år og løber over en toårig periode, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.



Aftalen gælder for et shoppingcenter og kontorbygningen Nathan Tower i området Mongkok i Hongkong.



/ritzau/FINANS