Johan Uggla bliver direktør for Maersk Training

Mærsk-arvingen Johan Uggla overtager direktørstolen i forretningsdivisonen Maersk Training.



Det fremgår af en intern meddelelse, som mediet Søfart er i besiddelse af.



I meddelelsen fremgår det desuden, at Claus Bihl stopper som direktør i divisionen, der uddanner offshore-medarbejdere i sikkerhed, efter at have været i selskabet i mere end 17 år, skriver mediet.



Den nye direktør er barnebarn af Mærsk Mc-Kinney Møller, og han er den ældste af Ane Mærsk Mc-Kinney Ugglas to sønner.



Johan Uggla har tidligere været chef for APM Terminals Cargo Services i Århus.



/ritzau/FINANS