Zealand Pharma kan se frem til at modtage 4 mia. euro (30 mio. kr.) som en milepælsbetaling, efter at selskabets tyske partner, Boehringer Ingelheim, har annonceret igangsætningen af to fase-1-studier med et midler udviklet af det danske biotekselskab.



De to studier skal vise mulighederne for anvendelsen af medikamenterne til behandling af fedme og/eller diabetes.



Det gælder blandt andet lægemiddelkandidaten ZP4982, der er en langtidsvirkende amylin-analog, som i dyreforsøg vist sig at forebygge overvægt.



Der ventes resultater fra studierne sent i 2018, fremgår det af meddelelsen fra Zealand Pharma.



/ritzau/FINANS