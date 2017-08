Mio. kr. H1 2017 H1 2016 Nettoomsætning 29,0 38,4 Resultat før transferaktiviteter -14,6 -1,7 Resultat før skat 24,3 10,9

Mio. kr. Ved H1 2017 Før H1 2017 Resultat før skat 15-20 15-20

Faldende tv-indtægter og et fald i den såkaldte match day-omsætning resulterede i en lavere omsætning for Aalborg Boldspilklub (AaB) i årets første halvår, mens overskuddet alligevel voksede.I årets første seks måneder omsatte fodboldklubben for 29 mio. kr., og det er et fald fra 38,4 mio. kr. i samme periode et år tidligere. Det skyldtes blandt andet, at tv-indtægterne faldt med 5,3 mio. kr., mens macth-day-omsætningen faldt med 2,6 mio. kr.Det fremgår af regnskabet for første halvår, der blev offentliggjort tirsdag eftermiddag.Resultatet før transferaktiviteter og finansielle poster endte også med et fald i halvåret til et underskud på 14,6 mio. kr. Til sammenligning lød posten på minus 1,7 mio. kr. i første halvår 2016.Transferaktiviteterne var derimod med til at trække resultatet før skat op i perioden, hvor AaB har solgt spillerne Christian Bassogog og Joakim Mähle.Dermed endte transferaktiviteterne med at vise et overskud på 38,6 mio. kr. i første halvår 2017, mens resultatet før skat landede på 24,3 mio. kr. Det skal sammenlignes med henholdsvis 12,5 mio. kr. og 10,9 mio. kr. i samme periode af 2016.Aalborg Boldspilklub (AaB) fastholder i forbindelse med regnskabet sine forventninger til hele året.Dermed ventes der fortsat et overskud før skat i niveauet 15-20 mio. kr.I resultatforventningen er der ikke indeholdt yderligere transferudgifter, end dem der allerede er realiseret, fremgår det af regnskabet for første halvår, der blev offentliggjort tirsdag eftermiddag.Tabel for AaB's regnskab for første halvår 2017:AaB's forventninger til 2017:/ritzau/FINANS /ritzau/FINANS